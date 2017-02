13/02/2017 09:04

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / La Juventus è pronta ad accogliere Rodrigo Bentancur, fresco di vittoria del Sudamericano Sub-20 col suo Uruguay. Come scrive oggi in edicola 'Tuttosport', il centrocampista del Boca Juniors è atteso ora a Torino per sostenere le visite mediche con il club bianconero, in vista del suo trasferimento (9,4 milioni di euro più bonus) che si completerà in estate.

S.D.