Milan, Montella-Berlusconi: storia di telefonate

MILAN BERLUSCONI MONTELLA / Con una partita da recuperare, contro la Lazio di Inzaghi, il Milan potrebbe portarsi a 43 punti, alle spalle dei cugini dell'Inter, che con Pioli hanno ritrovato un certo equilibrio, iniziando a correre. Tre punti per rilanciarsi nella corsa europea, dopo un inizio di stagione davvero promettente.

Montella non ha ancora tra le mani una rosa da Champions, il che gli impedisce di proporre il gioco che vorrebbe, quello cui ha abituato i suoi estimatori a Firenze. Il giusto compromesso che ha trovato però è riuscito a mettere il Milan nella giusta careggiata, nonostante gli appunti costanti del presidente Berlusconi.

La sua assenza a Milanello e San Siro (presente soltanto in occasione del derby) non è passato inosservata. E' un presidente leggermente più distante dalla propria creatura, in vista anche della definitiva cessione. Come riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' però, i contatti telefonici con Montella non sono mai mancati.

Il primo terreno di 'scontro' fu Suso, con Berlusconi che a fine novembre, con una battuta, ribadì di preferire un Milan a due punte, con Bonaventura alle spalle. Suso dunque avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di prima punta. Al tempo il Milan era secondo ma le telefonate, sporadiche, si sono susseguite anche nel dopo Roma ma soprattutto, a sorpresa, nel dopo Doha. Il gioco non convince fino in fondo e le perplessità restano, nonostante una rosa che presenta dei limiti.

Intanto Montella, ribadisce la rosea, si allinea al comportamento di molti sui predecessori. Non risponde ai consigli, li incassa e prosegue per la propria strada.

L.I.