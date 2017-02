Calciomercato Milan, non solo Keita: asse 'caldissimo' con la Lazio

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

13/02/2017 08:22

CALCIOMERCATO MILAN LAZIO / La partita di questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Milan, posticipo della 24esima giornata di Serie A, 'nasconde' grandi trame di calciomercato. Non è un mistero l'interesse rossonero per Keita Balde Diao, in probabile uscita dal club biancoceleste in estate e 'pupillo' di Mirabelli.

L'attaccante senegalese, però, non è l'unico nome che infiamma l'asse di calciomercato Milan-Lazio: nella sfida di oggi, Keita è in ballottaggio per partire dal 1' con Senad Lulic, un nome che potrebbe diventare d'attualità per la fascia rossonera in estate (soprattutto nell'eventualità di una partenza di De Sciglio).

Nel centrocampo laziale, l'exploit di Milinkovic-Savic ha attirato le attenzioni dei maggiori club italiani (e non), tra cui proprio il Milan, che attende l'arrivo dei cinesi per valutare l'offensiva. "Juventus, Inter e Milan su Sergej? Io non ho avuto alcun contatto. Lui si trova benissimo a Roma" ha dichiarato a gennaio l'agente di Milinkovic-Savic a Calciomercato.it. In porta, infine, c'è quel Marchetti accostato a più riprese ai pali rossoneri. L'incognita sul futuro di Donnarumma impone di lasciar aperto lo spiraglio...