Real-Napoli, Tonelli non ci sarà. Milik o Pavoletti? Sarri ha scelto

REAL NAPOLI HYSAJ TONELLI / Nella giornata di ieri Maurizio Sarri ha suddiviso il poprio gruppo di giocatori in due, organizzando la solita partitina a campo ridotto per chi ha giocato contro il Genoa di Juric.

C'è apprensione in squadra per le condizioni di Hysaj, che si è fermato a causa di un leggero trauma contusivo alla caviglia destra. Le condizioni del terzino di Sarri saranno valutate nel corso dell'allenamento mattutino. Non si tratterebbe però di un infortunio in grado di mettere in pericolo la sua partecipazione al big match di Champions League contro il Real Madrid, riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

Differente invece il discorso per Tonelli, che nella giornata di ieri ha lavorato a parte, cedendo il posto a Milanese nella lista dei convocati contro il Genoa. Il suo è un problema muscolare, che ormai da due settimane gli impedisce di dare il proprio contributo alla causa. Sarri potrebbe recuperarlo in circa 15 giorni.

Guardando infine all'attacco, il ruolo da titolare sarà categoricamente di Dries Mertens. Una prima punta insolita che ha meritato sul campo la riconferma. E' attualmente la vera prima punta del Napoli, che ne ha però due, fisicamente più prestanti, pronte a subentrare. Uno tra Milik e Pavoletti però dovrà accomodarsi in tribuna e, riporta la rosea, Sarri pare preferire l'idea del polacco come arma di riserva. Ormai si è aggregato al gruppo e potrebbe subentrare qualora servisse.

