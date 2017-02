Calciomercato Inter, oggi l'incontro per il doppio colpo in casa Samp

Stefano DAlessio (Twitter: @SDAlessio)

13/02/2017 08:00

CALCIOMERCATO INTER SCHICK SKRINIAR / Archiviata la vittoria contro l'Empoli, l'Inter torna a pensare al calciomercato: come si legge sulle colonne dell'edizione odierna di 'Tuttosport', è previsto per oggi l'incontro tra il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio e Pavel Paska, procuratore (fra gli altri) di Patrick Schick e Milan Skriniar della Sampdoria. L'attaccante ceco è in lizza con Roger Martinez dello Jiangsu e Petagna dell'Atalanta, già sondato dall'Inter, per il ruolo di vice Icardi. In estate, la Sampdoria potrebbe cederlo per 12 milioni di euro, Difficilmente, però, l'Inter deciderà di 'bloccare' il giocatore nel breve periodo.