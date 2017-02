LA MOVIOLA DI CM.IT: Ferrari ingenuo su Salah, non c’è il mani di Pulgar

Emiliano Forte

13/02/2017 07:46

MOVIOLA SERIE A / Dopo le polemiche della scorsa settimana legate ai fatti di Juventus-Inter, anche nell’ultimo weekend di Serie A non sono mancati gli argomenti relativi all’operato dei nostri fischietti. Diversi gli episodi da analizzarem a partire dal contatto Ferrari-Salah in Crotone-Roma che Russo ha sanzionato punendo l’ingenuità del giocatore rossoblu. In Cagliari-Juventus merita attenzione un contatto in area bianconera con protagonisti Alex Sandro e Dessena sul quale Calvarese non è intervenuto. Chiede la massima punizione anche l’Inter, impegnata a San Siro contro l’Empoli con Celi che grazia Diousse autore di una spinta ai danni di Eder. Fa discutere il penalty concesso da Fabbri nel finale di Sampdoria-Bologna quando gli ospiti erano in vantaggio per una rete a zero.

NAPOLI-GENOA 2-0, arbitro Giacomelli 6 – Unico episodio dubbio al decimo minuto di giocom quando Giaccherini finisce a terra dopo un contatto in area con Gentiletti. Per Giacomelli è tutto regolare e le immagini gli danno ragione visto che l’attaccante del Napoli si scontra con il difensore avversario senza subire alcuna irregolarità.

FIORENTINA-UDINESE 3-0, arbitro Mariani 6,5 - Al 20esimo, contatto in area viola con protagonisti Widmer e Milic: l’azione non è di facile lettura ma la scelta dell’arbitro di non intervenire sembra giusta. Stesso metro di giudizio per Mariani nell’area opposta, quando ad entrare in contatto sono Chiesa e Samir; corretta anche stavolta la scelta di non concedere il penalty. Calcio di rigore che arriva nel finale ed è la Fiorentina a beneficiarne inseguito al braccio largo di Fofana sulla punizione calciata da Bernardeschi. Decisione corretta per il direttore di gara che opportunamente ammonisce il giocatore dell’Udinese.

CROTONE-ROMA 0-2, arbitro Russo 6 – Nel corso del primo tempo, sul risultato di 0-0, il fischietto campano concede un tiro dal dischetto ai giallorossi per il contatto tra Salah e Ferrari in area calabrese. Dalle immagini si nota che il difensore del Crotone tocca lievemente sulla corsa Salah che finisce a terra senza fare troppi complimenti; il rigore forse è generoso, anche se rimane l’ingenuità di Ferrari che in area doveva evitare di intervenire sulla corsa dell’avversario.

PALERMO-ATALANTA 1-3, arbitro Orsato 6 – Bene il direttore di gara che controlla senza patemi un match tutto sommato corretto. Regolari la prima e la terza rete degli ospiti con Conti e Cristante che si trovano in posizione regolare prima di battere Posavec.

SASSUOLO-CHIEVO 1-3, arbitro Pairetto 6 – Ineccepibile la decisione dopo soli 4 minuti di espellere Letschert e concedere un penalty al Chievo per il fallo da ultimo uomo su Inglese lanciato a rete. Episodio chiave in cui Pairetto senza esitare applica alla lettera il regolamento.

TORINO-PESCARA 5-3, arbitro Maresca 6 – In una gara virtualmente chiusa già dopo il primo quarto d’ora, Maresca ha la possibilità tenere ben saldo il controllo delle operazioni senza troppi grattacapi. Positiva la sua gestione dei cartellini.

INTER-EMPOLI 2-0, arbitro Celi 6 – Dopo 6 minuti,, proteste empolesi per un presunto mani di Miranda su un cross dalla destra di Pucciarelli; per Celi non c’è nulla e di conseguenza lascia correre. Decisione condivisibile visto che il braccio del difensore nerazzurro rimane attaccato al corpo sul traversone dell’avversario. Alla mezz’ora chiede la massima punizione anche l’Inter dopo un contatto in area tra Eder e Diousse: in questo caso Celi, che non segnala alcuna scorrettezza, ha torto visto che l’attaccante nerazzurro riceve una spinta dal centrocampista dell’Empoli che andava sanzionata.

SAMPDORIA-BOLOGNA 3-1, arbitro Fabbri 5 – Episodio chiave all’80esimo, quando Fabbri assegna un rigore ai padroni di casa sul risultato di 1-0 per il Bologna. Il direttore di gara decide di sanzionare un presunto mani in area di Pulgar che le immagini non confermano visto che il centrocampista di Donadoni intercetta con un fianco il cross di Bereszynski. In questo caso Fabbri è mal supportato dall’addizionale Marinelli che lo induce all’errore.

CAGLIARI-JUVENTUS 0-2, arbitro Calvarese 5,5 – All’ottavo minuto, Dessena ed Alex Sandro sono protagonisti di un contatto in area bianconera sul quale Calvarese sorvola anche se gli estremi per un calcio di rigore sembrano esserci. Regolare la rete che sblocca il match di Higuain, con l’argentino che scatta da posizione regolare sull’assist di Marchisio. Corretti entrambi i gialli che costano il rosso a Barella.