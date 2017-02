IL PAGELLONE DI CALCIOMERCATO.IT: Ciclone Higuain, disatro Stendardo

Emiliano Forte

13/02/2017 07:31

VOTI SERIE A / Con la 24esima giornata si torna a parlare di calcio giocato dopo una settimana turbolenta segnata dal post Juve-Inter e dalle dichiarazioni anti-bianconere del giallorosso Nainggolan. La corsa scudetto dunque riprende a ritmi forsennati, con le prime in classifica che vincono rispettando i favori dei pronostici. La domenica calcistica inizia con la vittoria della Roma sul campo del Crotone nel segno di Nainggolan, che indossa i panni del vero leader e trascina i suoi con carisma e giocate decisive. Risponde a tono la Juventus capolista, che può contare sui gol in serie di un Higuain devastante. Eder, invece, è l’uomo copertina in casa Inter, che contro l’Empoli ritrova il sorriso e tre punti fondamentali per continuare a credere nella zona Champions. Brutto ko per il Pescara, che a Torino è travolto da Belotti e compagni dopo una prova ricca di strafalcioni difensivi; sul banco degli imputati due giocatori esperti come Stendardo e Bizzarri. Inglese show sul campo del Sassuolo, con l’attaccante gialloblu che prima fallisce un tiro dal dischetto poi si scatena e firma una tripletta che schianta i neroverdi traditi da un’ingenuità di Letschert.

TOP

5.Eder (Inter) – Protagonista in campo non solo per la rete che sblocca il match ma per la qualità della sua prestazione nel settore di campo normalmente occupato dallo squalificato Perisic. L’italo-brasiliano è una spina nel fianco per la linea difensiva dell’Empoli, che soffre i suoi inserimenti e la continua ricerca della profondità. L’esterno destro che manda in porta Candreva per il definitivo 2-0 è una gemma. Sfavillante. VOTO 7,5

4.Nainggolan (Roma) – Il numero 4 giallorosso, protagonista del video ‘anti-Juve’ che in settimana ha scatenando discussioni e polemiche, risponde sul campo dove si muove e pensa da leader. La fascia da capitano non lo inibisce ma lo responsabilizza e riesce a fornire la solita prova di livello in termini di quantità e qualità. E’ lui a sbloccare il risultato con una bella intuizione dal limite sul finire del primo tempo; un gol pesante che agevola e non poco il compito dei giallorossi nei secondi 45’. Decisivo. VOTO 7,5

3.Belotti (Torino) – Con fame contagiosa e irrefrenabile, trascina il Toro che tra le maglie larghe del Pescara diventa devastante e micidiale in zona gol. Il Gallo non molla mai la presa anche quando i compagni sembrano rallentare e nel pirotecnico 5-3 finale due reti portano la sua firma con tanto di cresta sotto la curva. Ciclone. VOTO 7,5

2.Inglese (Chievo) – Dopo il penalty fallito nei primissimi minuti di gara, l’attaccante clivense si rifà con gli interessi firmando tre gol in una prova da gigante d’area. Sulle palle alte il suo dominio in area è assoluto; Birsa e compagni sanno che lanciando il pallone dalle sue parti può sempre succedere qualcosa. Cecchino. VOTO 7,5

1.Higuain (Juventus) – Al Pipita basta poco per lasciare il segno; ogni volta che prende il pallone in area avversaria lo spedisce in rete come se fosse la cosa più semplice di questo mondo. Il modulo disegnato da Allegri, poi, ha caricato l’argentino così come i compagni di reparto che corrono spinti da un entusiasmo nuovo e contagioso. L’ex Napoli è la punta di diamante di un progetto tattico dal potenziale ancora inesplorato. Letale. VOTO 7,5

FLOP

5.Fornasier (Pescara) – Mai in partita, soffre la rapidità di pensiero e di movimenti del trio avanzato di Mihajlovic come dimostrano le voragini concesse agli avversari in più occasioni nell’arco del match. Frastornato. VOTO 4,5

4.Kastanos (Pescara) – In appena 25 disatrosi minuti riesce a convincere Oddo sulla necessità di dare una scossa ai suoi richiamandolo in panchina. Totalmente inaffidabile nelle occasioni in cui avrebbe dovuto tenere d’occhio Ajeti sui calci piazzati. Impalpabile. VOTO 4,5

3.Bizzarri (Pescara) – La blanda opposizione dei compagni di difesa di certo non lo aiuta nel difficile compito di respingere gli assalti granata ma sul punteggio finale pesano le sue incertezze tra i pali. Poco reattivo sul primo gol di Belotti, diventa indifendibile sul quarto gol di Ljajic e addirittura imbarazzante sul pokerissimo firmato ancora da Belotti. Impresentabile. VOTO 4,5

2.Letschert (Sassuolo) – Il suo intervento in area da ultimo uomo dopo neanche 4 minuti di gioco condiziona inevitabilmente tutta la gara dei ragazzi di Di Francesco. Il 23enne difensore neroverde, infatti, paga lo sciagurato intervento su Inglese con il cartellino rosso oltre al calcio di rigore fallito dallo stesso Inglese. Incubo. VOTO 4,5

1.Stendardo (Pescara) – Rimane in campo per 45 minuti durante i quali finisce completamente in balia dell’attacco granata. Belotti e compagni viaggiano a velocità doppia ed il centrale di Oddo non riesce a rispondere neanche facendo ricorso all’esperienza che sul campo proprio non si vede. Sull’1-0 di Iago Falque sembra quasi pietrificato quando il cross di Barreca arriva docile tra i piedi dello spagnolo senza trovare nessun ostacolo. Al quarto d’ora viene travolto dall’esuberanza di Belotti che lo punta ed in una frazione di secondo calcia in porta rubando il tempo anche al portiere Bizzarri. Surclassato. VOTO 4