Frosinone, l'urlo di Ariaudo: "Qui per tornare in A"

13/02/2017 05:01

NEWS SERIE B/ Lorenzo Ariaudo ha un solo obiettivo: riprendersi la Serie A con la maglia del Frosinone. L' ex difensore del Sassuolo, arrivato in gialloblu la scorsa estate, punta dritto alla promozione: "Sono venuto qui con l'ambizione di tornare in Serie A - ha dichiarato Ariaudo a 'Frosinone 1928' - voglio dare il massimo per questa maglia, aiutando la squadra per raggiungere l'obiettivo. A Frosinone poi mi trovo benissimo, le persone sono socievoli e abbiamo un grande tifo".

S.F.