Roma, Zazzaroni torna sulla questione Nainggolan. E su Spalletti...

13/02/2017 00:39

ROMA NAINGGOLAN SPALLETTI - Le parole di Radja Nainggolan durante un colloquio con i tifosi continuano a far discutere. Ma anche le parole del tecnico della Roma, Luciano Spalletti ("E sciacallo è anche chi usa queste cose in modo distorto"), in conferenza stampa non hanno lasciato indifferenti. E attraverso 'La Domenica Sportiva' è arrivata la risposta del direttore editoriale del 'corrieredellosport.it', Ivan Zazzaroni, tra i primi a divulgare il video: "Ci è arrivato e abbiamo deciso di diffonderlo. Non era contro Nainggolan. Secondo Spalletti il 'Corriere dello Sport' è contro la Roma, così come sono tutti sciacalli quelli che hanno pubblicato la notizia. Non è così".

A.L.