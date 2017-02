13/02/2017 00:27

CALCIOMERCATO JUVENTUS CONTE MARCHISIO / Antonio Conte prova a 'scippare' la Juventus. Il tecnico del Chelsea - secondo quanto riportato da 'La Domenica Sportiva' - vorrebbe portare a Londra Claudio Marchisio. L'italiano sarebbe stato individuato come il giusto rinforzo per il centrocampo e sarebbe pronta già una prima offerta per il club bianconero.

M.S.