Inter, Tardelli su Gabigol: "Perché non gioca?"

13/02/2017 00:19

INTER GABIGOL TARDELLLI - Gabigol non riesce a trovare spazio nell'undici dell'allenatore dell'Inter Stefano Pioli. Nonostante la mancanza di Perisic e Icardi per squalifica, contro l'Empoli sono stati schierati Eder e Palacio, mentre il brasiliano è subentrato solo al 75' all'argentino. "Non capisco perché non giochi - le parole di Marco Tardelli, ex allenatore dei nerazzurri a 'La Domenica Sportiva - e mi dispiace per il ragazzo. Probabilmente non è pronto, non conosce la serie A. Ma sicuramente qualche errore c'è stato".

A.L.