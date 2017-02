Roma, Turkyilmaz sul 'caso Nainggolan': "Sfogo non troppo elegante, ma..."

13/02/2017 00:00

ROMA NAINGGOLAN TURKYILMAZ - Continuano a far discutere le parole di Radja Nainggolan ripreso durante un colloquio con i tifosi da un telefono cellulare. Ad esprimere il proprio parere sul centrocampista della Roma è anche l'ex attaccante di Bologna e Brescia, Kubilay Turkyilmaz, a 'La Domenica Sportiva': "Non è stato simpatico quello che ha detto, è stato uno sfogo non troppo elegante. Ma si può perdonare, perché poi entra in campo e fa cose importanti, come oggi a Crotone".

A.L.