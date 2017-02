Juventus-Inter, Sconcerti sbotta: "Partita regolarissima. Non facciamo i paladini della non sudditanza"

12/02/2017 23:52

JUVENTUS INTER SCONCERTI / Alla 'Domenica Sportiva' si è tornati a parlare di Juventus-Inter. A commentare gli episodi che hanno caratterizzato il match il presidente dell'AIA, Marcello Nicchi.

Tra gli ospiti anche Sconcerti, che ha così 'animato' il dibattito sul match di domenica scorsa: "Si è parlato per due settimane di una partita regolare - esordisce il giornalista - Non ci sono stati due rigori e qual è il problema? Non capisco cosa ci serva Nicchi qui. Qual è la differenza di Juve-Inter con altre gare? E' una partita regolarissima e poi parliamo di equità. Si è parlato per 40 minuti di Juventus-Inter. Non facciamo i paladini della non sudditanza"

M.S.