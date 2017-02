Juventus-Inter, Nicchi: "Leveremo gli addizionali". L'analisi degli episodi contestati

12/02/2017 23:07

JUVENTUS INTER NICCHI / Ospite alla 'Domenica Sportiva', Marcello Nicchi ha parlato dei casi di Juventus-Inter, che hanno infiammato la settimana appena trascorsa. Ecco le parole del numero uno dell''Associazione Italian Arbitri, che analizza caso per caso la partita, che resta ancora tra le news Serie A del momento: "Fallo di Medel di mano? Secondo me non c'è rigore. Contatto Icardi-Mandzukic? Per me non c'è nemmeno questo. C'è pure l'attaccante dell'Inter che chiede il corner. Il rigore contestato per il contatto Lichtsteiner-D'Ambrosio? Se c'è un arbitro che ti dà rigore te lo prendi".

RETROPASSAGGIO CHIELLINI - "Bisogna fidarsi dell'arbitro Rizzoli, che dice che la palla calciata del difensore della Juventus era in movimento. Va comunque detto che stiamo parlando di un arbitro internazionale, che è visto come un esempio in tutto il mondo. Va chiarito inoltre che bisogna mettere la parola fine a queste polemiche. E' stata una settimana che non ha fatto bene a nessuno. La partita è stata molto gradibile. Farò la mia parte richiamando tutti gli arbitri perché entriamo in una fase calda della stagione".

ADDIZIONALI - "Sono stati importanti fino ad oggi. Spesso hanno dato indicazioni valide al primo arbitro. Spero che arrivi preso la VAR. Quando ci sarà leverò gli addizionali. C'è un protocollo che porta gli arbitri e gli assistenti a dividersi l'area di rigore".

Serie A, errori in Sampdoria-Bologna e Crotone-Roma

Nicchi ha analizzato anche gli errori di giornata in Sampdoria-Bologna e Crotone-Roma. Ecco quanto ripreso da Calciomercato.it:

RIGORE SAMPDORIA-BOLOGNA - "C'è poco da discutere. Il rigore a Marassi non c'era. Non sono d'accordo però quando si parla di grandi e piccole squadre. E' stato il guardalinee ad assegnare il rigore".

RIGORE ROMA - "Come li chiamate voi? Rigorini? Scusatemi non è rigore, non sono qui per nascondermi (sorride, ndr.). Sono sereno nel dire tutto. Non esiste però la sudditanza, basta guardare le statistiche. Gli arbitri vanno in campo e giudicano. Noi chiediamo loro di giudicare".

M.S.