Cagliari-Juventus, Allegri incontentabile: "Concesso troppo. Contratto? Inutile parlarne"

Alessio Lento (@lentuzzo)

12/02/2017 22:55

CAGLIARI JUVE ALLEGRI - Terzo 0-2 in trasferta per le news Juventus, dopo quelli a Crotone e col Sassuolo, contro il Cagliari di Massimo Rastelli. Ma il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, non è totalmente soddisfatto: "Nel primo tempo abbiamo rischiato su alcune situazione, persa qualche palla di troppo - le sue parole a 'Premium Sport' - Poi, dopo siamo stati bravi a sbloccarla e la partita si è messa meglio. Abbiamo concesso qualche tiro in porta, bisognava essere più sicuri e cercare il terzo gol. Bisogna continuare a lavorare e migliorare sul piano del palleggio. Ci ha messo una bella pezza Buffon sul tiro di Pisacane, bisogna capire che le partite non sono mai finite".

Immancabile una domanda sul suo futuro: "Capisco che finito il calciomercato, adesso resta solo quello degli allenatori - ha risposto sorridendo - Ma, adesso è inutile parlare. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, ripeto ancora una volta, e dobbiamo cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali".

Decisivo anche questa sera il bomber della squadra, Gonzalo Higuain: "E' il nostro centravanti, ha fatto gol e ne farà ancora. Stasera meritava la rete anche Dybala. E' normale che con questo modulo giochi più centrale e vicino alla porta, ma anche gli altri hanno avuto occasioni. Pjaca ha fatto una buona partita a Crotone, vedremo per il match col Palermo visto che Mandzukic sarà squalificato".

E lo sguardo adesso si posa anche sul match di Champions League contro il Porto: "Fisicamente stiamo discretamente bene, bisogna però non abbassare la concentrazione. Stasera in superiorità numerica abbiamo concesso tiri evitabili al Cagliari. Champions? Dovrò valutare le condizioni di Barzagli e Chiellini per venerdì, una partita che bisogna vincere. Pensiamo ad una sfida alla volta".