Serie A, Cagliari-Juventus 0-2: 'Pipita' d'oro! Higuain fa volare i bianconeri

12/02/2017 22:37

SERIE A CAGLIARI JUVENTUS / La Juventus torna a +7 sulla Roma. La squadra di Massimiliano Allegri ha espugnato il 'Sant'Elia', battendo il Cagliari per 2 a 0. Protagonista assoluto del match è stato Gonzalo Higuain. L'argentino, al suo 18esimo gol in campionato, ha realizzato una doppietta, a cavallo tra i due tempi, che ha steso i sardi. Gli uomini di Rastelli, rimasti in 10 per la doppia ammonizione di Barella, ci hanno provato con Pisacane, neutralizzato alla grande da Gigi Buffon.

Super parata nel finale anche per il collega Rafael, che ha negato la gioia a Dybala, con un intervento davvero spettacolare. Nel corso del primo tempo il Cagliari, sul risultato di 0-0 ha reclamato un calcio di rigore.

Cagliari-Juventus: 37' e 47' Higuain

CLASSIFICA: Juventus punti 60; Roma 53, Napoli 51, Inter e Atalanta 45, Lazio 43, Milan e Fiorentina 40; Torino 35; Sampdoria 33; Chievo 32; Udinese 29; Sassuolo, Bologna e Cagliari 27; Genoa 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13, Pescara 9.

M.S.