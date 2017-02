Bologna, tre infortuni per Donadoni: ecco il comunicato ufficiale

12/02/2017 22:26

BOLOGNA DESTRO MAIETTA GASTALDELLO / Giornata no per il Bologna. I rossoblu, sconfitti dalla Sampdoria, 'escono con le ossa rotte' dal 'Marassi'. E' davvero il caso di dirlo: sono tre, infatti, gli infortunati, Destro, Maietta e Gastaldello. L'attaccante - come riporta il sito ufficiale del club - ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Risentimento muscolare al retto femorale per l'esperto difensore. Problema al ginocchio, durante il riscaldamento, invece, per l'ex Samp.

M.S.