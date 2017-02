Sampdoria-Bologna, Giampaolo: "Sono contento. Ecco perché tengo in panchina Schick"

12/02/2017 22:11

SAMPDORIA BOLOGNA GIAMPAOLO / Ancora una vittoria per la Sampdoria di Giampaolo, che batte in rimonta il Bologna di Donadoni. Il tecnico dei blucerchiati si coccola bomber Schick: "Lo tengo in panchina perché altrimenti me lo vendono e io lo voglio con me anche l'anno prossimo - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Magari non lo faccio giocare più in futuro, così sto tranquillo (sorride, ndr.). Partita? Siamo contenti per le tre vittorie di fila, ci siamo costruiti una piccola credibilità, ma domenica c’è già un'altra partita e dovremo ricominciare da capo".

M.S.