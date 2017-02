Cagliari-Juventus, Cesari: "Manca un rigore ai rossoblu. Gol regolare"

12/02/2017 21:44

CAGLIARI JUVENTUS MOVIOLA CESARI / Tante proteste per il Cagliari durante la sfida contro la Juventus. Al termine del primo tempo arriva puntuale la moviola di Cesari negli studi di Premium Sport, che sembra non avere molti dubbi: "Dessena anticipa nettamente Alex Sandro come posizione - afferma l'ex fischietto - Arriva la spinta del brasiliano. Per me è calcio di rigore. Le proteste sul gol, invece, sono immotivate. Pisacane tiene in gioco Higuain".

M.S.