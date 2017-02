Cagliari-Juventus, proteste al 'Sant'Elia': i sardi reclamano un rigore

12/02/2017 21:08

CAGLIARI JUVENTUS RIGORE / Partenza lanciata del Cagliari, che nei primi minuti di gioco ha messo in difficoltà in più di una circostanza la Juventus. I sardi si sono lamentati anche per un calcio di rigore negato: al nono Alex Sandro sembra spingere Dessena. L'arbitro ha lasciato correre a differenza di quanto fatto dopo su un fallo a limite di Chiellini su Barella. Il fischietto ha ammonito il difensore dando, sembra in maniera corretta, punizione e non rigore.

Proteste anche sul gol di Gonzalo Higuain. Il calciatore argentino sembra partire proprio sul filo del fuorigioco prima di involarsi in rete.

M.S.