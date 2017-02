Calciomercato Juventus, Marotta: "Dybala firma a fine mese. Allegri? Nessun problema"

12/02/2017 20:32

JUVENTUS DYBALA / Sono giorni importanti per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Il dirigente dei bianconeri, Beppe Marotta, prima del calcio d'inizio della sfida del 'Sant'Elia' contro il Cagliari ha ammesso che la fumata bianca è davvero vicina: "Il tifoso della Juve non si deve preoccupare - esordisce Marotta ai microfoni di 'Premium Sport' - Il suo entourage è in Argentina, arriverà a fine mese e quello sarà il momento in cui ci sarà la firma. Come non esiste un problema sul rinnovo dell'allenatore".

M.S.