PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-JUVENTUS: Higuain entusiasma, Dybala no

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

12/02/2017 22:39

PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-JUVENTUS: PROMOSSI E BOCCIATI / La Juventus espugna anche il campo del Cagliari. Sau e Borriello si sacrificano in copertura, Bruno Alves e Dessena giocano di esperienza. Marchisio non dispiace nel ruolo di vice Pjanic, bene Alex Sandro, Cuadrado a volte egoista.

CAGLIARI

Rafael 5,5 – Tentenna in avvio a uscire su Mandzukic, che per poco non lo infila di testa. Bravo a fare sua la palla su una punizione di Dybala da posizione defilata. Non può fare molto sulle reti di Higuain. Miracolo sul finale su Dybala.

Pisacane 6 – Gioca con diligenza e personalità, cercando più volte di verticalizzare il gioco verso le punte. In occasione del vantaggio della Juventus, perde il tempo per seguire la linea di difesa e tiene in gioco Higuain. Buffon gli nega la gioia del primo gol in Serie A. Dal 82' Padoin s.v.

Capuano 6 – Preciso nel chiudere le diagonali, cercando di tenere a bada Mandzukic negli inserimenti verso la porta.

Bruno Alves 6,5 – Fa buona guardia al limite dell'area anticipando un paio di volte Higuain. Al quarto d'ora sfiora la rete su punizione dal limite. Gioca con buona personalità il resto della partita, anche quando la sua squadra va in svantaggio. Sfiora la rete su punizione.

Murru 5 – I suoi lanci alla ricerca di Borriello sono delle buone idee per tenere alta la squadra. A inizio secondo tempo resta a metà strada per accorciare su Cuadrado e Higuain trova la seconda rete.

Isla 5,5 – Soffre i duelli con Alex Sandro, che difficilmente riesce a saltare.

Dessena 6 – Sventaglia qualche buon pallone dall'una e dall’altra parte, accorcia a centrocampo a supporto dei compagni. Dal 62' Ionita 6 – Corre tanto a centrocampo, recupera qualche pallone e non sbaglia quasi mai in appoggio.

Di Gennaro 6 – Dopo dieci minuti rischia l'ammonizione per un'entrata dura. Lotta per tutti i novanta minuti.

Barella 6 – Avvio brillante, un paio dei suoi cross al centro mettono in seria difficoltà la retroguardia della Juve. Poco prima del quarto d'ora costringe al fallo Chiellini e si guadagna una punizione dal limite. Rischia qualche fallo di troppo su Cuadrado, ma mostra una buona personalità per tutta la durata del match. Al 68' entra in maniera scomposta sul neo entrato Pjanic e trova anzitempo la via dello spogliatoio. Sarebbe stato il migliore in campo dei suoi senza questa ingenuità.

Borriello 5,5 – Sembrava candidato all’esclusione e invece Rastelli lo manda in campo dal primo minuto. Si alterna con il compagno di reparto per rientrare nella propria metà campo a pressare gli avversari in fase di non possesso. Spara alle stelle dal limite nel secondo tempo. Dal 75' Ibarbo 6 – Entra in campo e di mestiere di guadagna qualche punizione nella metà campo avversaria.

Sau 5,5 – Si sacrifica per tutto il match in fase di copertura, dando man forte ai centrocampisti.

All. Rastelli 5,5 – Murru è più un difensore che un centrocampista, anche se il suo lavoro è strategico nella fase offensiva dei cagliaritani. La formazione rossoblù difende con sacrificio e si propone diligentemente, non rinunciando al gioco quando possibile. Un atteggiamento umile e meritevole, che nel primo tempo non sfigura fino alla rete del solito Higuain.

JUVENTUS

Buffon 6,5 – Attento su una palla alta sul finale di primo tempo, poi torna a fare lo spettatore non pagante fino alla straordinaria parata sul tiro di Pisacane.

Lichtsteiner 6 – Torna titolare dopo il match con l'Inter. Calvarese lo punisce con un giallo eccessivo, prosegue la sua gara senza tirarsi mai indietro. Un paio di cross perfetti al centro.

Bonucci 6,5 – Riesce a murare un tentativo dal limite di Dessena, imposta come sempre senza sbavature.

Chiellini 6 – Intercetta tutti i palloni di testa dentro l’area, costretto al fallo da ammonizione da un inserimento di Barella. Chiede il cambio per un risentimento muscolare. Dal 18' Rugani 6,5 – Ottimo a fermare su una palla rasoterra di Barella indirizzata a Sau. Puntuale nelle chiusure.

Alex Sandro 6 – Rischia tantissimo per una trattenuta su Dessena sugli sviluppi di un calcio d’angolo, spinge sulla corsia di sinistra e tiene a bada Isla con un’ottima fase difensiva.

Khedira 6 – La sua intelligenza tattica consente ai bianconeri di non risentire alcun problema in mezzo al campo per l’assenza di Pjanic. Lavora in sintonia con Marchisio e chiude senza rischiare quando necessario. Mai in affanno.

Marchisio 6,5 – Pjanic si ferma nel pre partita e lui ha l'opportunità di far vedere che può tranquillamente giocare anche nel nuovo modulo di Allegri. Assist perfetto per la rete di Higuain e verticalizzazione perfetta per Cuadrado nell’occasione del secondo gol. Dal 67' Pjanic 6 – Ha il merito di entrare subito in partita, come avvenuto già con il Crotone.

Cuadrado 6 – Il turno di riposo concesso col Crotone gli fa riacquistare la brillantezza che già in avvio mette in affanno i sardi. Prima dell’intervallo spreca una buona occasione spedendo alto. A inizio ripresa accende il contropiede che porta al raddoppio. Avrebbe la palla per chiudere il match, ma viene fermato per fuorigioco: si becca l’ammonizione perché continua l’azione giungendo al tiro, apparendo egoista visto la presenza di un compagno libero al centro.

Dybala 6 – Non perfetto a trovare le geometrie sull'ultimo passaggio e su un tentativo dal limite nel primo tempo. Si nasconde in molti scorci del match e raramente si rende protagonista del gioco. Spreca due punizioni da posizione interessante. Miracolo di Rafael sul finale.

Mandzukic 5,5 – Non centra la porta con un colpo di testa nei primi minuti, sul finale della prima frazione di gioco attacca la porta e si arrabbia con Cuadrado che preferisce la soluzione personale. Manca la rete nel secondo tempo a due passi dalla porta. Sul finale una traversa e un giallo che gli farà saltare il match col Palermo.

Higuain 7,5 – Non servono tanti movimenti, ne basta uno, alla prima occasione. Marchisio gli mette la palla sul corridoio, lui supera il portiere e porta in vantaggio la Juve. A inizio ripresa apre e chiude il contropiede con la rete del raddoppio.

All. Allegri 6.5 – Propone Marchisio nel ruolo di vice Pjanic e non concede alcun turno di riposo al resto degli effettivi. Nel primo tempo buona la fase difensiva, in avanti Higuain passa al primo affondo in area.

Arbitro: Calvarese 5,5 – Al 8' lascia scorrere su un contatto in area tra Alex Sandro e Dessena, potrebbero esserci gli estremi per un calcio di rigore in favore del Cagliari. Poco dopo cartellino giallo severo a Lichtsteiner per un fallo su Borriello, così come quello per Barella sul fallo ai danni di Cuadrado. Al 68' la seconda ammonizione per Barella sembra inevitabile.

TABELLINO

CAGLIARI-JUVENTUS 0-2

CAGLIARI (3-5-2): Rafael; Pisacane (82' Padoin), Capuano, B. Alves; Murru, Isla, Dessena (62' Ionita), Di Gennaro, Barella; Borriello (75' Ibarbo), Sau. A disp.: Colombo, Crosta, Gabriel, Miangue, Salamon, Deiola, Tachtsidis. All. Rastelli

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini (18' Rugani), Alex Sandro; Khedira, Marchisio (67' Pjanic); Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disp.: Neto, Audero, Dani Alves, Benatia, Asamoah, Lemina, Sturaro, Rincon, Pjaca. All. Allegri

ARBITRO: Calvarese di Teramo

Marcatori: 37' Higuain (J), 47' Higuain (J)

Ammoniti: 12' Lichtsteiner (J), 14' Chiellini (J), 27' Barella (C), 42' Marchisio (J), 57' Cuadrado (J), 68' Barella (C), 77’ Isla (C), 85' Di Gennaro (C)

Espulsi: 68' Barella (C)

Note: commovente tributo nel pre partita per Gigi Riva, bandiera del Cagliari. Su uno striscione in curva "Come te nessuno mai" e il presidente Giulini che intona il coro "C'è solo un Gigi Riva".