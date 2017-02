Juventus, Marotta: "Non conosco le parole di Rizzoli. Favorevole al confronto"

12/02/2017 20:26

JUVENTUS RIZZOLI MAROTTA / Prima del calcio d'inizio di Cagliari-Juventus ha parlato Beppe Marotta. Il dirigente dei bianconeri è tornato a parlare degli episodi legati alla sfida contro l'Inter: "Moviola Rizzoli? Sono contrario a ogni tipo di polemica, mentre sono favorevole al confronto. E' sinonimo di crescita, al di là della diversa valutazione degli episodi. Non sono a conoscenza delle parole di Rizzoli alle Iene e non posso esprimermi in merito".

M.S.