Real Madrid-Napoli, Bruscolotti: "Gli azzurri possono sorprendere"

13/02/2017 01:27

REAL MADRID NAPOLI / In casa Napoli sale l'attesa per il big match di Champions League contro il Real Madrid. Beppe Bruscolotti, tra i protagonisti dell'ultima sfida contro i 'Blancos', ha rilasciato un'intervista al club azzurro: "Quella partita iniziò con un siparietto. Si avvicinò mister Bianchi e mi disse che doveva parlarmi: pensai subito che avrei giocato. Mi chiese 'te la senti di giocare?'. Non avevo mai avuto questi problemi, ho sempre giocato tranne infortuni, ma col Real avrei giocato anche zoppo. La gara di mercoledì? Il Real ha sempre un fascino particolare, il momento del Napoli credo sia ottimo. Se gli azzurri giocheranno in velocità, ripartendo, potranno creare non pochi problemi. Il Napoli ci può regalare una sorpresa. In gare come questa la concentrazione arriva da sola. Io dico solo ai ragazzi di mettere tutto in campo, hanno dimostrato di saper giocare e sono decantati da tutti".

M.D.A.