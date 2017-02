12/02/2017 20:12

CAGLIARI JUVENTUS SAU / Sfida alla Juventus per il Cagliari di Rastelli. Il tecnico sardo recupera per l'occasione Sau. L'attaccante - intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' - ha parlato prima del calcio d'inizio: "Giochiamo in casa e vogliamo vincere - esordisce il calciatore - Non sarà una partita semplice ma in casa abbiamo sempre fatto bene quindi cercheremo di farlo anche questa sera".

M.S.