Serie A, Sampdoria-Bologna 3-1: Muriel-Schick in due minuti, ma è polemica!

12/02/2017 19:58

SERIE A SAMPDORIA BOLOGNA 3-1 / Finale davvero rocambolesco in Sampdoria-Bologna che vede vincere in padroni di casa con 3 gol negli ultimi dieci minuti di gara. Dopo il vantaggio del primo tempo da parte degli emiliani con Dzemaili, la Samp riesce a trovare il pari su calcio di rigore all'81esimo con Muriel. Fischio che però fa discutere visto che il fallo di mano pare non esserci: sull'azione successiva arriva anche il raddoppio di Schick e la panchina rossoblu espolde (Bigon espluso). Qualche minuto più tardi l'autogol di Mbaye rende il passivo ancora più severo.

Sampdoria-Bologna 3-1: 18' Dzemaili (B), 81' Muriel rig. (S), 83' Schick (S), 88' ag Mbaye (S)

CLASSIFICA: Juventus punti 57; Roma 53, Napoli 51, Inter e Atalanta 45, Lazio 43, Milan e Fiorentina 40; Torino 35; Sampdoria 33; Chievo 32; Udinese 29; Sassuolo, Bologna e Cagliari 27; Genoa 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13, Pescara 9.