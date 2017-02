Sanremo, Gabbani rivela la sua squadra del cuore

12/02/2017 19:35

SANREMO JUVENTUS GABBANI / Il vincitore del festival di Sanremo simpatizza per la Juventus. Francesco Gabbani è al centro della cronaca da stanotte, quando contro ogni pronostico ha superato Fiorella Mannoia (arrivata seconda) per l'ambito riconoscimento. Il cantante di 'Occidentali's Karma' ha parlato a 'Premium Sport' del suo rapporto con il calcio: "Simpatizzo per la Juventus anche se non sono un tifoso agguerrito. Tengo anche alla Carrarese".

M.D.A.