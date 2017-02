Bundesliga, 20a giornata: Wolfsburg e Friburgo, successi interni in Germania

12/02/2017 19:27

BUNDESLIGA 20 GIORNATA / Wolfsburg e Friburgo non falliscono i rispettivi appuntamenti nel pomeriggio tedesco contro Hoffenheim e Colonia. La formazioni di Nagelsmann perde una ghiotta occasione per portarsi avanti in classifica e rimane nel pieno della bagarre europea. Bene invece i 'Lupi' che raccolgono punti utili per la lotta salvezza.

Wolfsburg-Hoffeinheim 2-1

Friburgo-Colonia 2-1

CLASSIFICA: Bayern Monaco 49, RB Lipsia 42, Eintracht Francoforte 35, Borussia Dortmund 34, Hoffenheim 34, Hertha Berlino 33, Colonia 32, Friburgo 29, Bayer Leverkusen 27, Borussia Mönchengladbach 26, Mainz 25, Schalke 25, Augsburg 24, Wolfsburg 22, Werder Brema 16, Amburgo 16, Ingolstadt 15, Darmstadt 12.