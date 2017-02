12/02/2017 19:19

REAL MADRID BALE / Il Real Madrid ritrova Gareth Bale. Il fuoriclasse, come ha mostrato il club sui social, oggi ha preso parte alla seduta di allenamento in vista del big match di mercoledì prossimo contro il Napoli. Bale si è unito al resto del gruppo, ma la sua presenza in campo per l'andata degli ottavi di Champions League è ancora in forte dubbio.

M.D.A.