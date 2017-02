Premier League, Swansea-Leicester 2-0: tunnel Ranieri, 'Foxes' ancora ko!

12/02/2017 18:56

PREMIER SWANSEA LEICESTER 2-0 / Ko pesante in chiave salvezza per il Leicester che perde nello scontro diretto con lo Swansea. I padroni di casa regolano la contesa già nel primo tempo con Mawson e Olsson che mettono sui binari dei gallesi la partita. Sconfitta che complica ulteriormente i piani in casa delle 'Foxes'.

Swansea-Leicester 2-0: 38' Mawson, 45'+2 Olsson

CLASSIFICA: Chelsea 60, Tottenham 50, Arsenal 50, Liverpool 49, City 49, United 48, Everton 41, West Brom 37, Stoke 32, West Ham 32, Southampton 30, Watford 30, Burnley 30, Bournemouth 26, Swansea 24, Middlesbrough 22, Leicester 21, Hull 20, Crystal Palace 19, Sunderland 19.

O.P.