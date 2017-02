Napoli, Hysaj out in allenamento: il comunicato UFFICIALE

12/02/2017 18:09

NAPOLI HYSAJ / Napoli in attesa di novità sulle condizioni di Elseid Hysaj. Il terzino oggi è uscito dal campo durante la seduta di allenamento, come riporta una nota ufficiale del club: "Hysaj è uscito dal campo prima del termine della seduta per un leggero trauma contusivo alla caviglia destra. Per l'esterno azzurro nulla di grave". Gli uomini di Sarri stanno preparando la difficile trasferta per l'andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid.

M.D.A.