12/02/2017 18:15

PALERMO ATALANTA LOPEZ / Diego Lopez, allenatore del Palermo, ha parlato della sconfitta contro l'Atalanta ai microfoni di 'Rai Sport': "Nel primo tempo abbia commesso degli errori in uscita, giocando la palla in maniera errata. Abbiamo messo l'Atalanta in condizione di punirci. Nella ripresa quando stavamo crescendo noi abbiamo preso il gol che ci ha fatto male".

O.P.