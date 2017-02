Serie B, Ternana-Perugia 0-1: Nicastro decide il derby umbro

12/02/2017 17:54

SERIE B TERNANA PERUGIA / Il Perugia si aggiudica il derby umbro. Contro la Ternana, al 'Liberati', la decide una perla di Nicastro al minuto 75. Tre punti fondamentali per il 'Grifone' che scavalca in classifica lo Spezia e si porta in sesta posizione. Sempre più giù, invece, la 'Fere, penultima a quattro punti dalla zona salvezza.

Ternana-Perugia 0-1 (75' Nicastro)

Classifica Serie B: Frosinone, 47, Verona 45, Spal 44, Benevento 43, Cittadella 39, Perugia 38, Spezia 37, Entella 34, Bari 34, Carpi 33, Salernitana 31, Novara 31, Ascoli 30*, Avellino 29, Cesena 28, Brescia 28, Vicenza 27, Pisa 27, Latina 26, Pro Vercelli 25*, Ternana 23, Trapani 21.

*Una partita in meno

D.G.