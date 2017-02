Torino-Pescara, Mihajlovic: "Mai avuto paura di perdere. Giocatori nervosi..."

12/02/2017 17:41

TORINO PESCARA MIHAJLOVIC / Il Torino ha asfaltato per 5-3 il Pescara nonostante un blackout finale che ha permesso una parziale rimonta degli abruzzesi. Il tecnico dei granata, Sinisa Mihajlovic, ha detto a 'Rai Sport': "Quest'anno i ragazzi non hanno quasi mai sbagliato approccio dall'inizio, dopo ci siamo addormentati ed abbiamo preso tre gol. E' assurdo sì, ma non ho mai avuto paura di non vincerla. Abbiamo 7 punti in più dello scorso anno, nonostante sia cambiato molto. Sono felice per tutta la partita eccetto quei 15 minuti". Si passa poi a parlare di nervosismo: "Di quale parla? (rispondendo allo studio ndr) Per quanto riguardo Iago e Baselli, i ragazzi erano arrabbiato con se stessi".

O.P.