Sassuolo-Chievo, Di Francesco: "Dobbiamo crescere, anche come società"

12/02/2017 17:33

SASSUOLO CHIEVO DI FRANCESCO / Il Sassuolo cade in casa col Chievo. Nel postgara, intercettato dai microfoni di 'Sky Sport', Eusebio Di Francesco ha lanciato un messaggio sia ai propri giocatori che alla propria dirigenza:

"Oggi le responsabilità sono nostre, ma nonostante l’inferiorità abbiamo fatto un buon primo tempo riuscendo anche a segnare. Poi abbiamo preso gol su calcio piazzato, però non posso rimproverare nulla ai ragazzi anche se sul piano della concentrazione abbiamo concesso qualcosa. Sfortuna per i troppi infortuni? Non mi piace parlare di sfortuna o fortuna, dico solo che dobbiamo crescere tantissimo, dal punto di vista generale. Dal centro sportivo, una società come la nostra non può avere un solo campo di allenamento, però è chiaro che l’attestato di stima da parte della società mi gratifica. E’ ovvio che ci sederemo per fare le opportune valutazioni".

D.G.