Inter-Empoli, Pinamonti: "Giornata perfetta, Icardi il mio modello"

12/02/2017 17:35

INTER EMPOLI / Andrea Pinamonti soddisfatto per il suo esordio durante Inter-Empoli. Il giovane attaccante ha parlato poco dopo il fischio finale: "Il gol non lo chiedo, posso solo ringraziare mister Pioli e l'Inter per la possibilità che mi hanno dato - dice a 'Premium Sport' - E' stata una giornata perfetta in tutti i sensi, ha vinto anche la Primavera. Futuro? Io adesso mi sto allenando cercando di migliorare. Per queste cose ci pensano i miei procuratori e la mia famiglia. Dagli attaccanti ho imparato molto: da Palacio, Icardi fino a Eder. I compagni mi hanno dato consigli per il mio esordio di oggi. Devo ringraziarli. Caratteristiche? Non saprei, il mio modello è Mauro Icardi. Mi stupisco sempre di più delle giocate che fa".

M.D.A.