Torino-Pescara, Leone: "Faremo delle riflessioni. Oddo? Non solo sue le responsabilità"

12/02/2017 17:30

TORINO PESCARA LEONE ODDO / Il dirigente del Pescara, Luca Leone, ha parlato al posto di mister Oddo nel post partita della gara persa per 5-3 contro il Torino. Il direttore ha affermato a 'Rai Sport': "Il silenzio stampa nasce dall'episodio successo al Presidente. Le partite si possono perdere, ma non in questa maniera, quindi stiamo facendo delle riflessioni. Oddo? Le riflessioni sono sulle nostre responsabilità a partire dalle mie, purtroppo dopo venti minuti oggi la gara era conclusa".

O.P.