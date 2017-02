Serie A, l'ultima di Cucchi: "Questa volta è davvero tutto". Congedo da brividi

12/02/2017 17:15

SERIE A CUCCHI GIORNALISMO / "Questa volta posso dirlo: è davvero tutto, a te Corsini". Questa l'ultima frase, l'addio di Riccardo Cucchi, giornalista Rai e voce storica di 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Il radiocronista al termine di Inter-Empoli si è congedato, andrà in pensione, ed ha scelto di salutare per l'ultima volta i tanti appassionati italiani.

A 'Novantesimo minuto' poi un altro saluto: "Omaggio dei tifosi? Per uno di noi non è facile, lo striscione della Curva dell'Inter mi ha emozionato. Sentirmi dire di essere esempio di un calcio romantico mi fa piacere. Sono stati davvero molto carini, il mio grazie va a tutti i tifosi". Poi una promessa da mantenere, ovvero svelare la sua fede calcistica: "Ho cominciato a seguire il calcio all'Olimpico e confesso di essere di fede laziale. Sono stato il più critico ed il più severo possibile verso i miei colori anche per non farmi scoprire, ma l'obiettività non è mai mancata".

O.P.