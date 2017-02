Palermo-Atalanta, Gasperini fa 'polemica' sulla classifica

12/02/2017 17:14

PALERMO ATALANTA GASPERINI CLASSIFICA / L'Atalanta non si ferma più. Al 'Barbera' batte il Palermo 3-1, conquista altri tre punti dopo quelli centrati col Cagliari e si porta al quarto posto in concomitanza con l'Inter: "Abbiamo dominato a lungo, ma abbiamo sprecato anche molto - ha spiegato Gian Piero Gasperini a 'Sky Sport' nel postgara - Non è stata una partita facile come può far sembrare il risultato. Il quarto posto? Vedo però che siamo sempre sotto l’Inter nonostante abbiamo vinto lo scontro diretto (ride visionando la classifica in sovrimpressione, ndr)! Cosa conta allora? Una volta metteteci sopra… anche per poco! Europa League? Ce la giochiamo. Mancano ancora tante giornate, le altre squadre sono tutte forti e attrezzate ma i nostri punti non sono certo casuali".

