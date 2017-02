PAGELLE E TABELLINO DI INTER-EMPOLI: Eder-Candreva, lampi da tre punti

Marco Di Nardo

12/02/2017 17:00

PAGELLE E TABELLINO DI INTER EMPOLI PROMOSSI E BOCCIATI – La squadra di Pioli ritorna alla vittoria grazie alle pregevoli prestazioni di Eder e Candreva. A Martusciello non basta le buone prestazioni di Skorupski e Croce. Male Miranda e Cosic.

INTER

Handanovic 6,5 – Preciso nei disimpegni con i piedi e nelle uscite alte. Salva l'Inter parando in uscita bassa su Krunic al 52'. Spettacolare la parata su Croce al 76'.

Murillo 6 – Se da un lato dimostra grande attenzione nel mantenere la posizione, non consentendo a Maccarone di attaccare indisturbato la profondità, dall'altro lascia a desiderare con la palla tra i piedi.

Medel 6 – Molto veloce nei cambi di direzione, riuscendo così a compiere ottime chiusure.

Miranda 5,5 – Mostra qualche titubanza di troppo quando è chiamato ad impostare. Troppo irruento quando tenta di anticipare l'avversario. Il movimento senza palla di Maccarone gli crea qualche problema di troppo.

Candreva 7,5 – I suoi cross, sia di destro che di sinistro, sono sempre precisi e mettono in apprensione la difesa dell'Empoli. La sua costante presenza in attacco, costringe Dimarco a fare gli straordinari pur di arginarlo. Su un pregevole assist di esterno di Eder, segna il suo sesto gol stagionale al 53'.

Gagliardini 6,5 – Prova ad andare in pressione su Croce, per impedire la costruzione all'Empoli per poi verticalizzare per uno dei trequartisti.

Kondogbia 6,5 – Molto precipitoso come Miranda nelle entrate. Dimostra però di essere migliorato molto nella velocità d’esecuzione quando è chiamato a verticalizzare.

D'Ambrosio 6,5 – Limita molto bene Krunic quando è in fase di non possesso palla. Bravo nello sfruttare l’ampiezza creata da João Mário per andare al cross. Dal 46' Ansaldi 5,5 – Rispetto all’esterno ex Torino, l'ex esterno del Genoa mostra meno dinamico sulla fascia e troppo lento nell'andare al cross.

João Mário 6,5 – Rispetto ad Eder, gioca molto largo a sinistra, creando spesso una situazione di due contro uno a favore insieme a D’Ambrosio.

Éder 7,5 – Da un passaggio di testa di Palacio, segna al 13', il suo quarto gol stagionale. Sfrutta a dovere il contro movimento lungo-corto di Palacio, per attaccare centralmente la profondità. Da un suo assist, arriva il gol del raddoppio di Candreva. Dal 79' Pinamonti – s.v.

Palacio 7 – Solo un gran Skorupski gli nega la gioia del gol al 10'. Da un suo prolungamento di testa del cross di Candreva, arriva al 13' il gol di Eder. Dal 73' Gabriel Barbosa 6 – Il brasiliano classe '96, fa tanto movimento senza palla, creando spazi per i compagni di squadra.

All. Pioli 7 – Nonostante le assenze di Icardi e Perisic, la sua Inter gioca un calcio piacevole, mandando al tiro molti calciatori. Da migliorare la fase di costruzione dalla difesa.

EMPOLI

Skorupski 6,5 – Incolpevole sui gol di Eder e di Candreva. Intervento fenomenale al 10', sul colpo di testa di Palacio, ed al 30' su Gagliardini, deviando in entrambe le occasioni la palla in angolo. Bravo nelle uscite alte.

Veseli 5,5 - Il duo João Mário-D'Ambrosio, lo mette seriamente in difficoltà. In poche occasioni è riuscito a non permettere ai due calciatori dell'Inter di andare al cross.

Laurini 6 – Anche se gioca in un ruolo non suo, prova a mantenere la posizione, cercando di arginare il duo Eder-Palacio.

Cosic 4,5 – Rispetto a Laurini, soffre molto gli inserimenti dei giocatori dell’Inter. In occasione del gol di Eder, sbaglia nel marcare proprio l'ex punta della Sampdoria, consentendogli di indisturbato andare al gol.

Dimarco 5 – Giocare contro un Candreva del genere non è semplice eppure lui ci prova. Rispetto a Veseli, prova ad accompagnare l'azione offensiva dell'Empoli. In occasione del secondo gol dell'Inter, sbaglia nel farsi attaccare alle spalle da Candreva. Dal 64' Barba 6 – A dispetto di Dimarco, mantiene bene la posizione, concedendo poco spazio all’ex esterno della Lazio.

Croce 6,5 – Tanta corsa e buon piede: è spesso da lui che riparte il contropiede dell'Empoli. In fase di non possesso palla, aiuta spesso Dimarco cercando di arginare Candreva.

Diousse 5,5 – Commette qualche ingenuità di troppo soprattutto in fase d'interdizione. Meglio, rispetto alle altre gare, nella gestione della palla.

Krunic 5 – Ancora una partita poco convincente del centrocampista dell'Empoli che, sia in fase offensiva che in quella difensiva, non riesce quasi mai a risultare utile alla causa. Sbaglia l'occasione dell'uno a uno al 52'. Dal 75' Zajc – s.v.

El Kaddouri 5,5– I suoi movimenti in attacco consentono all'Empoli di creare spesso delle situazioni di tre contro tre. Il suo non ripiegare tanto in fase difensiva quando l'Inter attacca, crea non pochi problemi alla squadra. Dall' 81' Tello – s.v.

Maccarone 5,5 – Corre, aiuta molto in fase di non possesso palla, si allarga sulla sinistra per consentire ad El Kaddouri di arrivare in porta, ma non sempre riesce ad esser incisivo dagli undici metri.

Pucciarelli 5 – Tanto pressing, tanto movimento senza palla ma anche poca precisione nel passaggi e nel tiro.

All. Martusciello 6 – Il suo Empoli non gioca male, nonostante le tante assenze ma manca di cattiveria sia nella protezione dell'area piccola di difesa sia in attacco.

Arbitro: Celi 6 – Prestazione discreta dell'arbitro della sezione di Bari, che sanziona con l’ammonizione solo i falli più cattivi. Giusto non fischiare al 6' il calcio di rigore per l'Empoli per presunto fallo di mano di Miranda, in quanto il pallone calciato da Pucciarelli è terminato sul braccio attaccato al corpo. Sbaglia nel non concedere il calcio di rigore all'Inter per spinta di Diousse ad Eder al 30'.

TABELLINO

INTER-EMPOLI 2-0

Inter (3-4-2-1): Handanovic, Murillo, Medel, Miranda, Candreva, Gagliardini, Kondogbia, D'Ambrosio (46' Ansaldi), João Mário, Éder (79' Pinamonti), Palacio (73' Gabriel). A disposizione: Carrizo, Sainsbury, Santon, Nagatomo, Biabiany. All. Pioli

Empoli (4-3-1-2): Skorupski, Veseli, Laurini, Cosic, Dimarco (64' Barba), Croce, Diousse, Krunic (75' Zajc), El Kaddouri (81' Tello), Maccarone, Pucciarelli. A disposizione: Pugliesi, Pelagotti, Zambelli, Mauri, Thiam, Büchel, Marilungo, Picchi. All. Martusciello

MARCATORI: 13' Eder (I), 53' Candreva (I)

ARBITRO: Domenico Celi (Sez. di Bari)

AMMONITI: 41' El Kaddouri (E), 46' Kondogbia (I), 49' Dimarco (E)

ESPULSI: -