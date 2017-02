Serie A, l'Inter si rialza! Ottovolante Torino, Inglese stende il Sassuolo

12/02/2017 16:55

SERIE A RISULTATI 24A GIORNATA / L'Inter batte senza troppi affanni l'Empoli e centra l'ottava vittoria delle ultime nove giornate. Tre punti che permettono ai nerazzurri di riscavalcare, momentaneamente, la Lazio e riportarsi al quarto posto. Da condividere, però, con l'Atalanta che ha espugnato il 'Barbera' grazie al solito Gomez. In rete anche Conti e Petagna per gli orobici.

Vittoria esterna anche per il Chievo che supera il Sassuolo con un super Inglese: tripletta (la prima in Serie A) per lui. E il bottino poteva essere ancora più corposo se non avesse sbagliato un rigore nel primo tempo. Chiude l'emozionante partita dell''Olimpico': Torino-Pescara finisce 5-3 col 'Gallo' Belotti che ne rifila due e si porta a -1 da Dzeko nella classifica marcatori.

Inter-Empoli 2-0: 14' Eder (I), 53' Candreva (I)

Palermo-Atalanta 1-3: 19' Conti (A), 25' Gomez (A), 42' Chochev (P), 78' Cristante (A)

Sassuolo-Chievo 1-3: 24' Matri (S), 40' Inglese (C), 55' Inglese (C), 66' Inglese (C)

Torino-Pescara 5-3: 2' Falque (T), 9' Ajeti (T), 15' Belotti (T), 54' Ljajic (T), 64' Belotti (T); 73' Ajeti autogol (P); 75' Benali (P); 84' Benali (P)

CLASSIFICA: Juventus punti 57*; Roma 53, Napoli 51, Inter e Atalanta 45, Lazio 43*, Milan* e Fiorentina 40; Torino 35; Chievo 32, Sampdoria 30*, Udinese 29, Sassuolo, Bologna* e Cagliari* 27; Genoa 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13, Pescara 9.

*Una partita in meno

D.G.