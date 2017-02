PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-CHIEVO: Matri illude, Inglese prima sbaglia poi esagera!

Bruno De Santis

12/02/2017 16:54

PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO CHIEVO

SASSUOLO

Consigli 6

Gazzola 6

Letschert 4,5

Acerbi 5,5

Peluso 5,5

Pellegrini 6 - Dal 72' Ragusa 6

Aquilani 5,5

Duncan 6

Politano 6

Matri 6,5 - Dal 56' Antei 6

Berardi 6,5 - Dal 78' Iemmello sv

All.: Di Francesco 5,5

CHIEVO

Sorrentino 6,5

Cacciatore 6

Dainelli 6

Spolli 6

Gobbi 5,5 - Dal 46' Meggiorini 6

Izco 6

Radovanovic 6

Hetemaj 5,5

Castro 6

Birsa 6,5 - Dal 76' de Guzman sv

Inglese 7,5 - Dall'84' Gakpè sv

All.: Maran 7

Arbitro Pairetto 6

TABELLINO

SASSUOLO-CHIEVO 1-3

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Gazzola, Letschert, Acerbi, Peluso, Pellegrini (Dal 72' Ragusa), Aquilani, Duncan, Politano, Matri (Dal 56' Antei), Berardi (dal 78' Iemmello). A disposizione: Pomini, Pegalo, Missiroli, Sensi, Mazzitelli, Ricci, Cannavaro, Dell'Orco, Adjapong. All. Di Francesco.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Spolli, Gobbi (Dal 46' Meggiorini); Izco, Radovanovic, Hetemaj; Castro, Birsa (Dal 76' de Guzman), Inglese (Dall'84' Gakpè). Seculin, Confente, Rigoni, Gamberini, Sardo, Frey, Bastien, Kiyine, Depaoli. All. Maran.

ARBITRO: Pairetto

MARCATORI: 24' Matri (S), 39', 57' e 67' Inglese (C)

AMMONITI: 36' Dainelli (C), 45'+2' Gobbi (C), 90' Gakpè (C)

ESPULSI: 4' Letschert (S),