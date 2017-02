12/02/2017 16:35

INTER EMPOLI D'AMBROSIO INFORTUNIO / Danilo D'Ambrosio è stato sostituito da Ansaldi all'inizio del secondo tempo di Inter-Empoli: per il terzino dei milanesi si tratta di un cambio per infortunio. L'esterno infatti ha subito un trauma contusivo all'addome che gli ha impedito di rientrare in campo e che verrà valutato nelle prossime ore.

O.P.