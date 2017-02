Crotone-Roma, Nicola: "La difesa della Juve migliore di quella giallorossa"

12/02/2017 16:25

CROTONE ROMA NICOLA / Nel giro di pochi giorni ha dovuto affrontare le prime due della classe: prima Juventus, poi Roma. E in entrambi le occasioni ne è uscito sconfitto: "Vedo che la mia squadra continua a fare ottime prestazioni - ha esordito Davide Nicola, tecnico del Crotone, a 'Sky Sport' - Nonostante avessimo avuto pochi giorni per preparare la partita abbiamo gestito bene le ripartenze, la palla. Avevo scherzato in conferenza stampa sul fatto di giocare una partita dal baricentro basso. È chiaro che contro Juventus e Roma le partite sono difficili. Per noi è l'anno zero. Se uno valuta la nostra classifica può sembrare un progetto non idoneo. Abbiamo fatto una scelta: puntare su giocatori che vogliono far carriera e allenatori che hanno delle idee. Adesso dobbiamo migliorare l'aspetto realizzativo. Oggi non è stata una partita noiosa".

Infine un paragone proprio tra Juventus e Roma: "Indubbiamente sono due squadre che hanno qualità incredibili. Si mettono in campo in maniera diversa e si vede la mano dei loro allenatori. Entrambe mi hanno fatto la stessa impressione, forse la Juventus ha una difesa migliore. Con la Roma abbiamo fatto meglio perché si sposava meglio per le nostre qualità".

D.G.