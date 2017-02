Premier League, Burnley-Chelsea 1-1: stop Conte! Solo un punto al 'Turf Moor'

12/02/2017 16:22

PREMIER LEAGUE BURNLEY CHELSEA 1-1 / Mezzo passofalso per il Chelsea di Antonio Conte che non riesce a strappare i tre punti al Burnley. La compagine del tecnico italiano dopo essere andata in vantaggio con Pedro è subito ripresa dal gol di Brady per il risultato che dura fino alla fine.

Burnley-Chelsea 1-1: 7' Pedro (C), 24' Brady (B)

CLASSIFICA: Chelsea 60, Tottenham 50, Arsenal 50, Liverpool 49, City 49*, United 48, Everton 41, West Brom 37, Stoke 32, West Ham 32, Southampton 30, Watford 30, Burnley 30, Bournemouth 26*, Middlesbrough 22, Leicester 21*, Swansea 21*, Hull 20, Crystal Palace 19, Sunderland 19.