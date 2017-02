12/02/2017 15:50

INTER EMPOLI EDER / Inter in vantaggio al termine del primo tempo contro l'Empoli. Eder, autore del gol, ha rilasciato alcune dichiarazioni al duplice fischio: "Stiamo facendo bene, sappiamo che l'Empoli prova a giocare a calcio - spiega a 'Premium Sport' - Stiamo vincendo, bisogna andare avanti così. Rigore su di me? Non so, in diretta è difficile giudicare. Vediamo dopo".

M.D.A.