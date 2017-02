Calciomercato Juventus, Verratti: "Barcellona? Chi non vorrebbe giocarci?"

12/02/2017 15:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI BARCELLONA / E' da sempre il sogno della Juventus e - ultimamente - anche dell'Inter. Stiamo parlando di Marco Verratti, playmaker azzurro che da cinque anni difende i colori del Paris Saint-Germain. Questa potrebbe, però, essere l'ultima stagione all'ombra della Torre Eiffeil: oltre ai due club già citati, che bramano di riportarlo in Italia e fargli compiere quel tanto atteso debutto in Serie A, per lui suonano forte sirene spagnole.

Calciomercato Juventus, Verratti: "Qualsiasi giocatore vorrebbe andare al Barcellona"

A svelarle è stato il suo compango di squadra Angel Di Maria: "Il PSG è paragonabile a Real Madrid o Barcellona, perché ha giocatori di grande qualità. Come Marco Verratti che proprio Real Madrid e Barcellona vogliono perché è un giocatore che accresce il valore della squadra", ha spiegato l'esterno argentino a 'Marca'. Parole che spaventano il calciomercato Juventus chiamato a gareggiare contro le big d'Europa per regalare il regista classe 1992 ad Allegri. Ma a metterci un ulteriore carico è lo stesso calciatore intervistato da 'As': "Anche se sono già all'interno di un progetto fantastico (quello del PSG, ndr) e mi sento a casa, qualsiasi giocatore vorrebbe giocare per il Barça. E' sempre la migliore squadra del mondo: hanno tre dei primi cinque migliori giocatori del mondo. Iniesta, Messi e Neymar possono inventare una qualsiasi azione da gol in un secondo!", le lusinghiere parole rilasciate alla testata spagnola.

Se questa desiderio verrà esaudito nel prossimo calciomercato o meno è ancora presto per dirlo, intanto i tifosi catalani già lo stanno paragonando a Xavi, innegiandolo come suo perfetto erede: "Lui è il miglior centrocampista della storia - ha aggiunto Verratti - Perdere un giocatore come è sempre difficile. Senza Xavi molto è cambiato. Io il possibile successore? E' un piacere essere paragonato a un giocatore come lui. Il fatto che una squadra come il Barcellona pensi questo è un orgoglio e ti costringe a lavorare sempre di più".

