Crotone-Roma, Spalletti: "Nainggolan ha detto cose normalissime. Su Paredes..."

12/02/2017 15:23

CROTONE ROMA SPALLETTI / Al termine della sfida vinta contro il Crotone, Spalletti ha commentato la sfida, con la sua Roma che ha mostrato carattere, vincendo col risultato di 0-2: "Il Crotone gioca un buon calcio e ci siamo messi in difficoltà con il rigore sbagliato. - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Poi abbiamo iniziato a giocare, controlalndo la partita".

PAREDES - "Non gli ho dato una mano, perché non l'ho fatto giocare tantissimo. Lui si deve convincere d'essere un giocatore da grande squadra, anche se il minutaggio non lo agevola

TIFOSI AVVERSARI - "Mi insultavano da 40', così ho deciso di mettermi a loro disposizione. Ho cercato di agevolare la voglia del tifoso (il tecnico ha iniziato a fissarlo, smettendo di guardare la sfida per circa 1 minuto)".

SALAH - "Il suo è stato un ottimo rientro. Ha subito fatto vedere le sue qualità. Quando attacca lo spazio diventa difficilissimo per i difensori. Ora che lo abbiamo ritrovato ce lo teniamo stretto".

NAINGGOLAN - "E' un centrocampista fortissimo, un top player. Se continua ad essere in condizioni mentali e fisiche così ci può dare ancora tanto. Su di lui s'intende creare il caso. Ha detto cose normalissime. I calciatori però devono sapere che vivono una sorta di Grande Fratello".

L.I.