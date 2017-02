Lazio-Milan, Inzaghi: "Non sarà un match ball! Domani solo un indisponibile"

12/02/2017 14:55

LAZIO MILAN INZAGHI / Domani sera Lazio e Milan chiuderanno la 24a giornata di Serie A. Un match, quello dello 'Stadio Olimpico', che Simone Inzaghi ha presentato nella canonica conferenza stampa del postgara: "Domani incontriamo una squadra forte e organizzata, che può avere qualche defezione ma ha un organico di altissimo livello. Noi abbiamo la voglia e la determinazione di continuare su questa strada, veniamo da due ottime prestazioni e vogliamo fare bene. Ho visto i ragazzi convinti e determinati. Sarà un match-ball? Ma no! Mancano ancora tante partite. Sicuramente sarà una gara molto importante. A me e a tutto il gruppo brucia la sconfitta dell’andata, in cui non meritavamo di perdere".

TREND NEGATIVO CON LE BIG - "Questa cosa ci brucia tanto. Abbiamo vinto con l’Inter in Coppa Italia, ma non dimenticherei la vittoria con la Fiorentina in campionato. La squadra sta lavorando bene. Prova di maturità? Senza'altro. Tutte le gare sono prove di maturità, anche contro il Pescara domenica scorsa. Loro non ci hanno regalato niente".

FORMAZIONE - "Io ho sempre dubbi. Ho dei giocatori che mi creano problemi in positivo, stanno tutti bene ad eccezione di Luis Alberto saranno tutti disponibili. Abbiamo ancora due allenamenti e poi deciderò. Modulo? Ho ancora dei dubbi. Siamo arrivati a un punto in cui ho la consapevolezza di avere una squadra matura, che interpreta le partite in modo giusto indipendentemente dai moduli. C’è anche l’opportunità della difesa a tre. Sceglierò chi è più in condizione, tenendo conto anche dei prossimi impegni".

KEITA - "È tornato concentrato e motivato. Prima di Pescara mi aveva convinto con gli allenamenti. Questa settimana ha avuto un problemino che l’ha rallentato un giorno. Lo vedo positivo, domani sarà pronto".

VIDEO NAINGGOLAN - "Due minuti dopo che avevamo battuto l'Inter sapevamo che ci sarebbe stata la Roma in semifinale. Questa partita l'aspettiamo, ma prima abbiamo tre partite fondamentali con Milan, Empoli e Udinese".

D.G.