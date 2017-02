DIRETTA Serie A, 24a giornata: Belotti risponde a Dzeko!

12/02/2017 15:00

SERIE A 24A GIORNATA INTER / Quattro sfide in questo primo pomeriggio della 24a giornata di serie A. L'Inter di Pioli vuole conquistare i tre punti, in casa, contro l'Empoli, nonostante l'assenza di Icardi. Il Palermo invece andrà a caccia di punti salvezza, dopo i 4 in due gare, contro l'ottima Atalanta di Gasperini. Impresa delicata, così come per il Pescara in casa del Torino.

SERIE A - TUTTE LE GARE:

Inter-Empoli 1-0: 14' Eder (I)

Palermo-Atalanta 0-2: 19' Conti (A), 25' Gomez (A)

Sassuolo-Chievo 1-0: 24' Matri (S)

Torino-Pescara 3-0: 2' Falque (T), 9' Ajeti (T), 15' Belotti (T)

CLASSIFICA: Juventus punti 57; Roma 53*, Napoli* 51; Lazio 43; Inter e Atalanta 42; Milan 40; Fiorentina 40*; Torino 32; Sampdoria 30; Udinese* e Chievo 29; Sassuolo, Bologna e Cagliari 27; Genoa* 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13*; Pescara 9

*Una partita in più

L.I.